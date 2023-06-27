韩6月就业人口增逾33万 青年和制造业有所减少

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韩国国际广播电台报道：6月韩国就业人口增加33万余人，就业率创历年同期最高纪录。但青年层和制造业就业人口连续数月呈减少势头。6月就业人口同比增加33.3万人。就业人口自3月增加46万余人后，4月起连续三个月增加30多万人。统计厅社会统计局长徐韵朱表示，由于看护需求、外部活动增加等原因，就业人口持续增加，不过受建筑行业低迷的影响，就业人口增幅环比收窄。从各行业来看，包括公共工作岗位的卫生社会福祉服务业增加12万余人，增幅最大；住宿餐饮业就业人口也超过11万人。另一方面，建筑业就业人口减少6万余人，运输仓储业也减少近4万人。受出口低迷影响，制造业就业人口减少约1万人，连续六个月减少。从就业人口的年龄来看，60岁及以上老年人就业人口增加34.3万人，多于整体就业人口的增加人数。相反，15周岁至29周岁青年就业人口减少11.7万人，连续八个月减少。据统计厅分析，青年就业人口减少是受到了青年人口减少的影响。虽然总体就业人口增幅收窄，但就业率达63.5%，以6月为准，创历年最高水平。政府认为，随着面对面服务和看护需求增加，下半年就业率也将持续呈现良好势头。不过由于制造业、建筑业就业人口增幅放缓和防疫人力减少，就业人口增幅将有所收窄。