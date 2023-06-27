韩联参：北韩发射1枚远程弹道导弹 飞行1000公里

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韩国国际广播电台报道：北韩12日发射1枚洲际弹道导弹（ICBM），以高角度方式发射的导弹飞行约1000公里后坠落在东海海域。正在欧洲进行访问的韩国总统尹锡悦在当地主持了紧急国家安全保障会议常任委员会会议。联合参谋本部（以下简称“联参”）表示，12日上午10时许，北韩向东海发射1枚远程弹道导弹。据探测，以高角度方式发射的导弹飞行了约1000公里，坠落在东海海域。日本防卫省表示，导弹最高高度为6000公里，飞行了74分钟，坠落在北海道以西250公里、日本专属经济区外。目前韩美情报当局正就准确的具体参数进行分析。这是北韩自今年4月发射使用固体燃料的“火星-18”型洲际弹道导弹后，时隔三个月再次发射远程弹道导弹。北韩劳动党副部长金与正声称美国空军战略侦察机侵犯了北韩东海专属经济区上空，连续两天发表谴责谈话，随后北韩发射了导弹进行挑衅。北韩射导后，韩美立即召开会议共商对策，并重申将进一步巩固韩美联合防卫态势，应对北韩的任何威胁和挑衅。联参表示，这是北韩危害韩半岛乃至国际社会和平稳定的重大挑衅行为，强烈谴责北韩违反联合国安理会决议。正在欧洲进行访问的尹锡悦在立陶宛当地以视频形式主持召开了紧急国家安全保障会议常任委员会会议。尹锡悦表示，北韩必将为非法行为付出代价，并指示通过定于18日举行的韩美核磋商小组会议进一步加强延伸威慑执行力。