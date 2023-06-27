韩国与北约决定加强军事情报共享

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦在访问立陶宛的第一天（11日），与北约秘书长斯托尔滕贝格会晤，双方签订了11个领域的加强合作文件，内容包括举行工作级别、高级别军事例行会议等。总统室表示，尤其值得关注的是，双方将推进韩军参与北约主导的军事演习。到目前为止，韩国只是有限度地参与北约网络训练，今后有望正式参加联合军事演习。总统室还说，双方还就大幅加强军事情报共享方案进行了讨论。不过总统室并未透露具体内容。北约拟定了与主要非成员国的个别针对性合作计划，北约与日本、澳大利亚也签订了类似的合作计划。韩国与西方最大军事同盟北约的密切接触，有望加大对北韩的施压力度。尹锡悦11日还同美国参议院议员团会晤，并与新西兰、挪威等欧洲主要国家首脑先后举行会谈。尹锡悦12日出席北约成员国和伙伴国家首脑会议，将就成员国最关心的乌克兰问题说明我国的人道主义和财政援助计划，以及展开“责任外交”的方针 。欧洲安全和亚太地区安全密不可分，尹锡悦还将强调联合应对北韩核导挑衅。北约成员国当地时间11日要求北韩实现完全无核化，敦促北韩回应韩美日的对话提议。北约还将与韩国、日本、澳大利亚、新西兰四大亚太地区伙伴国的首脑另行举行会谈，就地区和平稳定问题进行讨论。总统室有关人士表示，韩日两国将举行首脑会谈，就核污水排海问题、拟定联合应对外汇危机的方案以及加强供应链合作等事宜进行讨论。