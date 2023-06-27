尹锡悦提出韩专家参与排污过程要求 韩波首脑会谈13日举行

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦在韩日首脑会谈上向日本首相岸田文雄阐明了韩方对日本污水排放计划的立场。尹锡悦指出，韩国国民的健康和安全是最重要的原则；并要求日方共享污水排放过程的有关信息、韩国专家参与相关过程。尹锡悦13日起对波兰进行正式访问。今年第四次韩日首脑会谈在北约峰会举办地立陶宛举行，尹锡悦在会谈上表示，相信韩日两国的合作将为地区和平繁荣、全球性问题的解决作出巨大贡献。整个会谈持续了30分钟，其中日本核电站污水排放问题是最大的议题。尹锡悦表示，国民的健康和安全应是最首要考虑的因素，并要求日方对污水排放全过程的监控信息实施共享，以及允许韩国专家参与对排放过程的检查。尹锡悦还要求，若出现放射性物质浓度超标的情况，日本应立刻中断排放并告知韩国。岸田文雄首相表示，国际原子能机构最终报告书显示，污水排放计划符合国际标准；并反复强调，绝不会进行危害健康和环境的排放。岸田文雄承诺，一旦放射性物质超标，将立刻中断排放。不过岸田文雄并未对实时信息共享、韩国专家参与的要求作出回答。尹锡悦结束北约峰会行程，对波兰展开正式访问。韩国波兰首脑会谈将于当地时间13日举行，国防工业、核电和供应链合作等事宜受到关注。波兰被认为是乌克兰重建项目的枢纽地区，双方将就韩国企业参与重建进行讨论。尹锡悦在接受当地媒体采访时表示，期待两国经济合作扩大到未来尖端技术产业，并在乌克兰重建的过程中继续展开合作。