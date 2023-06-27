美2024财年《国防授权法案》要求报告韩半岛战时作战指挥权相关事宜

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韩国国际广播电台报道：美国《国防授权法案》提呈参议院全体会议并即将审议。据悉，法案包含了维持驻韩美军现有规模不变、使用美国所有防御力量为韩国提供延伸威慑的内容。当地时间12日，美国国会议案信息系统公开了2024财年《国防授权法案》。法案于上月23日通过参议院军事委员会，前一天提呈参议院全体会议。法案指出，参议院认为，若美国要在与中国的战略竞争中扩大优势，须继续努力加强印太地区的军事同盟。法案还要求加强韩美同盟，“维持部署在韩国的约2.85万美军规模不变，确认使用美国所有防御力量提供延伸威慑的承诺”。上述内容与去年12月制定的2023财年《国防授权法案》相同。不同的是，2024财年《国防授权法案》要求政府在180天内向国会报告韩半岛战时作战指挥权移交问题。法案要求，报告应说明韩军为接手韩美联合司令部作战权需满足哪些条件，并对韩军在何种程度上符合条件进行评估。法案还要求，至少在作战权移交30天前向国会报告移交计划。另外，法案要求截止到2024年6月1日向国会报告对日安全合作加强计划，截止到2024年12月1日向国会报告假设2030年美中爆发战争，可能会造成的地缘政治和经济影响。