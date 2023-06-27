美国强烈谴责北韩发射导弹

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韩国国际广播电台报道：美国强烈谴责北韩发射洲际弹道导弹。正在美国进行访问的韩国执政党党首敦促国际社会对北韩采取更强有力的制裁措施。美国白宫强烈谴责北韩发射洲际弹道导弹。白宫国家安全委员会发言人亚当·霍兹在声明中表示，拜登总统的国家安全团队正与盟友一起评估当前情况。美国国务院表示，国务卿布林肯将前往印尼雅加达出席东盟地区论坛，商讨应对北韩挑衅的方案。美国国务院发言人马修·米勒说，布林肯将借未来几天出席东盟会议的机会，与盟友及伙伴国家有关官员会晤。联合国秘书长也在发言人声明中强烈谴责这次发射，并再次敦促北韩遵守安理会决议规定的国际义务。今年是韩美同盟70周年，韩国执政党国民力量党代表团正在美国进行访问。代表团在与美国众议院知韩派议员会晤时强调，有必要采取更强有力的对北制裁措施。国民力量党党首金起炫表示，包括韩美同盟在内的国际社会必须加强制裁，确保北韩不再反复进行此类挑衅，我认为这是维护地球村安全的最重要之路。另外，国民力量党表示，当地时间12日下午，美国国家安全委员会印太事务协调员坎贝尔在白宫就北韩发射洲际弹道导弹问题向代表团做简报。坎贝尔表示，这次洲际弹道导弹达到了前所未有的高度，飞行时间也很长；若导弹使用固体燃料，那么将可在北韩境内任何一个地点随时发射，这一点令人担忧。