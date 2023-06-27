韩今年前五个月财政赤字52.5万亿韩元 环比增逾7万亿韩元

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韩国国际广播电台报道：以5月底为准，韩国今年的管理财政收支赤字规模为52.5万亿韩元，较前一个月增加超过7万亿韩元。管理财政收支反映了国家实际财政情况。企划财政部13日公布的《月财政动向7月号》显示，以5月底为准，国家总支出为287.4万亿韩元，总收入为256.6万亿韩元。综合财政收支赤字规模为30.8万亿韩元；扣除基金收支等项目后的管理财政收支赤字规模为52.5万亿韩元，已达到政府提出的今年预期目标（58.2万亿韩元）的90%。今年前5个月的总收入较去年同期减少37万亿韩元，这主要受到了国税收入和税外收入双双减少的影响。国税收入为160.2万亿韩元，同比减少36.4万亿韩元。其中法人税收入同比减少17.3万亿韩元，收入税收入同比减少9.6万亿韩元，附加税收入也减少了3.8万亿韩元。国税收入进度为预算的40%，较去年同期下滑9.6个百分点。今年前5个月的税外收入为12.8万亿韩元，同比减少3.7万亿韩元。前五个月的总收入完成预算的41%，与去年同期相比下滑了6.5个百分点。前五个月的总支出较去年同期减少55.1万亿韩元，其中新冠危机应对预算减少12.7万亿韩元，小工商户损失补偿基金减少31.7万亿韩元。总支出进度为45%。国家负债为1088.7万亿韩元，环比增加16万亿韩元。