新冠疫情后来韩留学就业外国人增多 国际迁移人口转为净流入

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韩国国际广播电台报道：随着新冠疫情结束，去年流入韩国的人口大幅增加，国际迁移人口转为净流入。国际迁移人口指离开居住国、在外居留期超过90天的人口。统计厅公布的《2022年国际人口迁移统计》显示，去年居留期超过90天的国际迁移人口为112.4万，较一年前增加23.7万（26.8%）。具体来看，入境者为60.6万，同比增加19.6万（47.7%）；出境者为51.8万，同比增加4.2万（8.7%）。国际迁移人口自2005年起持续净流入，2021年受新冠疫情影响，首次转为净流出（-6.6万人）。按照韩籍公民和外籍公民来划分，韩籍公民连续第二年净流出，净流出规模为8万，同比增加5.7万人。入境韩籍公民为19.3万，但是出境则达到27.3万。所有年龄层均出现净流出，其中20岁-29岁的净流出规模最大，达3.8万。入境的外籍公民大幅增多。去年入境外籍公民为19.2万，同比增长87%；出境外籍公民则减少1.9万，减幅为7.1%。按照国籍划分，入境最多的分别是中国（9.5万）、越南（5.2万）、泰国（3.5万）公民，出境最多的同样是中国（7万）、越南（3.4万）、泰国（1.7万）公民。按照签证类型来看，最多的是就业（33.4%），接下来依次是留学和研修（21.5%）、短期居留（21.4%）、永居和结婚移民（12.7%）。统计厅表示，去年出境韩籍公民和入境外籍公民人数均大幅增长，增幅双双创统计实施以来最大值。另外，持留学和非就业签证入境的外籍公民人数为统计实施以来的新高。