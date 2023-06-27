韩向波兰派遣专责基建人员 助力乌克兰战后重建

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦与波兰总统安杰伊·杜达当地时间13日举行了首脑会谈，双方签订了3份谅解备忘录（MOU）。韩国国土交通部长官元喜龙与波兰的乌克兰开发合作全权代表当天下午在波兰华沙总统府举行了协定签署仪式，签订了乌克兰重建合作谅解备忘录。波兰与正在与俄罗斯发生战争的乌克兰接壤，将起到乌克兰战后重建项目的枢纽作用。韩国与波兰签订谅解备忘录后，双方将联合推进乌克兰重建与开发项目合作、乌克兰重建相关国土·城市·基建项目的合作、助力和推动公私企业之间的交流。具体内容包括将于今年9月建立两国副部长级官员协议机制，共享乌克兰重建有关信息、推进共同项目的发掘。尤其是韩国海外基建城市开发支援公社（KIND）将在华沙开设办事处，政府还将向当地使馆派遣专门负责基建的人员，乌克兰政府已要求韩国企业参与5000多项重建项目，将于近期推进急需政府支援领域的试点项目。韩国经济首席秘书崔相穆当天在新闻中心举行的记者见面会上介绍了今年5月国土部与乌克兰基建部门之间签订了相同内容的谅解备忘录。崔相穆说，这是完成了乌克兰重建项目的“三角合作机制”。尹锡悦总统当天在联合记者会上表示，韩国与波兰共同认为，双方将成为乌克兰重建的最佳伙伴。