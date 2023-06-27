韩国总统尹锡悦突访乌克兰，与泽连斯基举行首脑会谈

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韩国国际广播电台报道：参加在立陶宛举行的北约领导人会议和巡访波兰的韩国总统尹锡悦在没有预告的情况下15日突然访问了与俄罗斯进行战争的乌克兰。尹锡悦总统在巡访波兰后没有回国，而是秘密前往乌克兰。在长达110分钟的首脑会谈中，双方就推进包括韩国安保、人道主义、重建援助在内的"乌克兰和平连带倡议"达成了协议。双方对泽连斯基总统作为终战条件而向国际社会提出的"和平公式"的重要性达成共识，并决定推进明年2月底举行的"和平公示首脑会议"的成功召开和促进发展中国家的参与。尹锡悦表示，将继续支援乌克兰所需的军需物资。继去年支援防弹衣和头盔等之后，今年韩国将更大规模地支援乌克兰。 同时决定，迅速传达人道主义援助物品。另外，韩国政府发表了向乌克兰追加支援方案。即，除了韩国今年承诺的1亿5000万美元，为了乌克兰政府的财政稳定性，计划与世界银行合作，重新实施财政支援。在战后重建工作中，双方达成了旨在推进基础设施建设等两国合作的基本协议。此外，双方还就乌克兰国内构建在线和线下教育平台、合作重建教育机构、新设“尹锡悦-泽连斯基奖学金”等支援在韩国学习的乌克兰留学生达成了协议。泽连斯基总统表示，希望韩国参与乌克兰的恢复中心建设。此前，尹总统参观了俄罗斯占领当时平民遭屠杀的地区和被破坏的建筑等战争惨状区域。据悉，乌克兰很早以前就邀请韩国总统访乌。此次尹锡悦访乌的最终决定是在波兰进行的，对同行的记者团也缄口不言，只有极少数参谋同行访乌。韩国总统室表示，尹锡悦总统的此次访问是为了作为国际社会负责任的一员与乌克兰合作。