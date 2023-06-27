韩暴雨导致39人死亡、9人失踪 逾万人紧急避难

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韩国国际广播电台报道：据初步统计，由于本月9日起持续降雨，目前已造成39人死亡、9人失踪。根据韩国中央灾难安全本部截至17日上午6时的统计，暴雨已造成全国各地39人死亡、9人失踪、34人受伤。按照地区来看，包括发生山体滑坡事件的醴泉在内，庆尚北道总计死亡19人、失踪8人、受伤17人。忠清北道地区发生宫坪地下车道被淹事故，死亡15人、受伤13人。该数据尚未被计入中央灾难安全本部的统计，预计失踪者人数还将上升。因大雨、山体滑坡等紧急避难的居民人数也持续增多，截至目前，全国共有6,000余户居民、10,570人临时避难，其中仍有3,000余户、5,788人未能回到家中。在财产损失方面，截至目前共有139栋住宅被水淹、其中52栋受到破坏，6艘渔船、60余辆汽车被淹。另外，628处公路、河堤、桥梁等公共设施被冲毁或破坏。停电的情况也频频发生。截至目前，总计有2.8万余户家庭因停电蒙受损失和不便。目前的修复率为99.6%，庆尚北道醴泉、忠清北道忠州仍分别有100户、13户家庭未能恢复用电。受到本轮暴雨的影响，截至目前总计有19,769公顷的农作物被水淹或出现落果，160公顷耕地被冲毁或淹没，56万余只鸡、鸭等家禽死亡。另据文化财厅表示，暴雨还导致38处文化遗产受到不同程度的破坏。中央灾难安全对策本部决定向受灾地区紧急派遣特别支援团，协助灾后处理工作。