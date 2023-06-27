尹锡悦主持召开暴雨有关会议 朝野就指定灾难地区形成共识

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦结束海外访问回国，17日上午主持中央安全对策本部会议。朝野就指定特别灾难地区形成共识，推迟国会议程、赴灾区与当地灾民见面。尹锡悦结束为期8天的访问回国，17日主持召开中央安全对策本部会议。此前，尹锡悦结束对乌克兰的访问后返回波兰，在当地以视频形式出席了暴雨有关会议。会上，尹锡悦要求各部门和机构实时发布危险情况，并检查灾民援助工作的进展情况，尽可能减少国民的不便。原定于17日进行的首尔-杨坪高速公路对政府质询等国会议程被推迟。朝野领导人纷纷前往受灾地区，并就指定灾难地区形成共识。执政党国民力量党表示，将加快党政协商，为受灾地区提供援助。国民力量党党鞭尹在玉在视察槐山郡时表示，将从政府层面上对当地水库问题进行重新探讨。在野党共同民主党则呼吁迅速进行灾后处理并提供修复援助。该党党首李在明表示，受灾地区的灾民连犁地机等设备都无法使用，呼吁政府尽快将受灾地区指定为灾难地区，或向当地援助设备、人力等。国民力量党对尹锡悦访问乌克兰事宜表示，韩国参与乌克兰重建项目，将是向世界展现大韩民国不同以往的地位的机会。共同民主党则评价称，暴雨造成的损失持续扩大，但总统却推迟回国时间、访问乌克兰，令人感到遗憾。