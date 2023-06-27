韩中外交首长会谈 韩美日谴责北韩发射洲际弹道导弹

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韩国国际广播电台报道：韩中外交首长在东盟外长系列会议期间时隔1年举行双边会谈，讨论韩中关系发展方案。另外，韩、美、日外长会晤并发表联合声明，强烈谴责北韩发射洲际弹道导弹。韩国外交部长官朴振和中国共产党中央政治局委员王毅时隔约1年举行会谈。在长约45分钟的会谈上，双方商定继续审慎、努力发展成熟的韩中关系。双方还同意就北韩核问题加强各级沟通。另据悉，双方提到了近期引发韩中矛盾的中国驻韩大使邢海明的言论。韩、美、日外长也在东盟会议期间举行会谈，并签署了谴责北韩发射洲际弹道导弹的联合声明。声明指出，北韩发射洲际弹道导弹明确、公然违反了联合国安理会多项决议，将进一步加强三国安全合作，有效应对北韩核导。三国还表示，将对起到北韩资金来源作用的非法网络活动采取进一步的制裁措施。本月13日、14日，东盟地区论坛等一系列多边会议在印尼雅加达举行。会议前，东盟国家外长发表了对北韩射导表示深刻担忧的联合声明。东盟地区论坛是北韩唯一参与的地区多边安全协议机制。北韩驻东盟大使安光日出席会议，当被记者问到对东盟联合声明的看法时，安光日未做回答。另外，北韩劳动党副部长金与正14日晚发表谈话称，北韩发射洲际弹道导弹属正当行为，若美国惹怒朝鲜，将付出不小的代价。