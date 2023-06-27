韩政府统计：暴雨导致40人遇难、9人失踪 财产损失严重

韩国国际广播电台报道：根据韩国政府的统计，本轮集中性暴雨已导致49人遇难、失踪。清州五松地下车道水淹事故现场隔夜新发现遇难者，死亡人数随之上升。另外，住宅、公共设施、农作物等财产损失规模也在扩大。中央灾难安全对策本部的初步统计数据显示，截至目前暴雨导致40人遇难、9人失踪。清州五松地下车道水淹事故现场隔夜新发现4名遇难者，死亡人数随之上升。另外，受伤者也达到了34人。本轮暴雨导致的伤亡主要发生在庆尚北道和忠清地区。庆尚北道因山体滑坡导致严重的人员伤亡，截至目前已有27人遇难、失踪，17人受伤。另外，发生五松地下车道水淹事故的忠清北道总计有16人遇难，忠清南道、世宗等地也出现了遇难者。因暴雨而提前避难的居民超过1万人。截至目前，112个市、郡、区总计有6,200余户、1.6万余名居民在体育馆等临时设施内避难，其中5,500余人仍未能回到家中。财产损失也进一步扩大，190余栋住宅受到破坏或水淹，6艘渔船和60余辆车辆被水淹。另外，630余处公路、桥梁、河堤等公共设施被冲毁或破坏。耕地损失情况也十分严重，2.6万公顷的耕地蒙受水淹、落果等损失。另据初步统计，有57.9万余头家畜死亡。