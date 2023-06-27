韩央行：韩家庭债务占GDP比排名全球第三 制约长期经济发展

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韩国国际广播电台报道：去年我国家庭债务占GDP比率在全球主要国家中排名第三。韩国央行17日公布的《从长期结构视角看家庭债务增长的原因、影响和软着陆方案》报告指出，根据国际清算银行的数据，去年四季度我国家庭债务占GDP比例为105.0%，仅次于瑞士（128.3%）和澳大利亚（111.8%），排名全球第三。央行指出，全球金融危机后，主要国家的家庭债务占GDP比例均呈现缓慢减少或停滞势头，而我国在政府持续出台遏制家庭债务增长政策的情况下仍持续上升。央行指出，我国家庭债务的特点是贷款主要集中在收入水平较高的贷款人和家庭身上。以去年底为准，收入水平较低的第一、二分位贷款人的贷款余额仅占到总体的11%，收入水平较高的第四、五分位则占到76%。同期，第五分位家庭的收入仅占到总体的37%，但是贷款余额占比则高达53%。央行还表示，我国家庭贷款的另一大特点是，一次还本付息和以贷还贷的占比较高。尽管有关部门持续出台政策引导分期还贷，但是以去年底为准，一次还本付息占到我国家庭贷款的53.7%。央行指出，我国家庭债务增长的原因在于家庭贷款的收益性、稳定性相对企业贷款更高，且长期低利率政策带动了对资产需求的增长。央行认为，由于抵押贷款的贷款价值比（LTV）低、占据贷款余额绝大部分的高收入贷款人还贷能力良好，目前家庭债务引发金融动荡的可能性有限。不过从长远来看，家庭债务的过度增长会造成制约经济发展、资产不平等加剧等负面效应。主要分析结果显示，若家庭债务超过GDP的50%-80%，其增长会对经济发展造成负面影响。央行指出，从我国的情况来看，家庭贷款集中在生产效率不高的房地产业的程度日渐加剧，拉低了资源的分配效率。央行预计，降低我国家庭债务占GDP比例需要较长的一段时间，应在不影响金融稳定的限度内，持续将家庭债务增长率遏制在低于名义GDP增长率的水平上。