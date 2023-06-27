研究：韩若跻身全球四大军工强国 军工销售额将猛增86.8%

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韩国国际广播电台报道：韩国军工出口目前排名全球第九，若按照政府计划，到2027年能够跻身全球前四，那么军工业的销售额和就业人数将双双增长至2021年的2倍。全国经济人联合会（以下简称“全经联”）17日公布的《跻身全球四大军工出口国的经济效果和课题》报告书作出了上述分析。报告由联合会委托产业研究院副研究委员沈顺亨（音）制作。报告估算，若韩国到2027年跻身全球四大军工出口国，军工销售额将达到29.7万亿韩元，较2021年（15.9万亿韩元）增长86.8%；就业人数也将从2021年的3.3万增长到6.9万。全经联表示，就业人数不包括军工业以外的相关产业，若计入所有直接、间接效果，实际就业人数将更多。报告指出，自去年向波兰出口K2坦克、K9自行火炮、FA-50轻型攻击机后，韩国军工出口呈现迅猛的增长势头，前景亦很乐观。韩国军工出口额从2020年的30亿美元增至去年的173亿美元，两年间增长将近5倍。报告还指出，若韩国要实现军工四强之一的目标，须扩大对需求较大地区的出口，以应对当前全球军工市场的剧变，同时提升出口质量。报告建议，沙特阿拉伯、埃及、印度在全球军工进口市场中排名前列，应扩大对这些大型新市场的出口，具体方案包括扩大对当地生产的支援和金融支援、建立技术外泄应对体系、利用经济和产业合作来带动军工出口等。报告还建议，韩国应扩大对全球军工供应链的参与度、与美国展开武器系统共同研发，同时运用海外生产设备，对出口产品和市场进行升级。