金与正：美国加强延伸威慑力 会谈难以举行

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韩国国际广播电台报道：北韩劳动党副部长金与正主张，美国越是通过核磋商小组等加强延伸威慑力，将越是难以与其举行会谈。金与正表示将再次进行军事挑衅。金与正17日通过朝中社发表谈话表示，美国越是加强延伸威慑机制、越是过分扩大威胁性的军事同盟机制，越会让我们远离会谈桌。金与正还提及美国在韩半岛部署战略轰炸机、进行空中侦察活动、举行核磋商小组会议、美国战略核潜艇部署计划等目前北韩面临的情况。金与正表示，美国应停止作出伤害我们甚至危及自身安全的愚蠢事情。金与正还预告将再次进行军事挑衅。她说，几天前美国非常忧虑地看到的只是朝鲜民主主义人民共和国展开军事攻击行动的一个开始而已。分析认为，金与正所说的“非常忧虑地看到的”是指近期北韩使用固体燃料发射了“火星-18”型洲际弹道导弹。金与正在谈到北美对话时表示，美国政府提议双方进行不带前提条件的对话，这是美国的计谋，目的在于消除其恐惧心理。美国希望我们实现完全、不可逆转的无核化，但我们非常清楚，美国向我们提出的都是能够改变的、逆转的。金与正指出，美国在过去北美首脑会谈中提出了暂停韩美联合军演、停止在韩半岛部署战略资产等，这些都是美国为争取时间施展的小伎俩。