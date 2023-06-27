尹锡悦总统：必须废除权力垄断的补助金

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦18日上午在龙山总统室主持召开的第29届国务会议上表示，应该全部废除对“权利垄断”、“腐败垄断”的补助金,并投入财政作为其财源进行抗洪救灾和弥补损失。尹锡悦说，国民的血汗税金应该积极用于擦拭遭受灾难的国民的眼泪。政府应该动员所有可用资源，加快推进救助、重建工作以及受害者的支援，尽快宣布受灾地区为特别灾难地区，动员预备金等政府的可用资源。尹锡悦总统首先提及访问庆尚北道醴泉郡的山体滑坡现场时表示，作为总统心情非常沉重。本人为逝者祈祷冥福，并再次向遗属和受害的所有人表示深切的慰问。他强调说，这是我们之前没有经历过的山体滑坡，第一次看到这样的山体崩塌。因此，必须彻底改变灾难管理体系和应对方式。尹锡悦总统当天表示，对于史无前例的异常天气,我们不能用过去的应对方式，也不能那样做。应该果断地摒弃“因为是天灾人祸而无可奈何”的认知。继17日之后，尹锡悦再次指示有关部门果断应对。尹锡悦总统表示，国民安全问题处于警觉的紧急状况，指示国民禁止出入低洼地区并提前躲避,并发出了动员各级政府机关的人力资源。尹总统在当天的国务会议开始时表示，他在海外巡访期间实时关注着国内的灾情，17日在中央灾难安全对策本部会议结束后访问了庆尚北道醴泉的山体滑坡灾害现场和灾民设施。