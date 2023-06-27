韩美核磋商小组第一次会议在首尔召开

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韩国国际广播电台报道：旨在应对北韩核问题的美国核潜艇等和战略运营协商机制的韩、美核磋商小组第一次会议18日在首尔龙山总统室举行。韩国总统尹锡悦当天表示，为了不让北韩产生使用核武器的念头，应该通过以核为基础的韩、美同盟加强延伸威慑的执行力。据KBS记者报道，发生紧急情况时，用美国核力量防御同盟的韩、美延伸威慑协议体“核磋商小组”开始启动。当天韩、美国家安保部门的高层官员在龙山总统室举行了第一次会议。据悉，韩、美双方讨论了应对北韩核武器的美国核战斗力情报共享、共同企划和实施方案等。尹锡悦总统在会场表示，要加强延伸威慑的执行力，严密应对高度化的北韩核导威胁。尹锡悦强调说，为了不让北韩产生使用核武器的念头，应该通过"以核为基础的韩美同盟"加强执行力。尹锡悦总统说：“这是为了通过提升为以核为基础的新型模式的韩美同盟，从根本上封锁北韩的核导威胁……国家安保室长赵太庸表示，核磋商小组的目标是，在应对北韩核问题的美国核武器运用方面将韩国的发言权制度化。这被解释为，韩、美核磋商不是政策层面的协议，而是具体作战层面的讨论。 双方表示，将具体协商有关共同企划、实施、演习以及建立危机时首脑间延伸威慑沟通渠道的问题。总统室方面表示，特别是韩美核磋商小组第一次会议在首尔举行，这显示不是从实务层面，而是从安保部门层面召开，这传达了加强韩、美延伸威慑并不是停留在口头上的信息。韩、美核磋商小组会议今后每年举行四次，会议结果将由两国首脑亲自负责受理。另据报道，国家安保室第一次长金泰孝18日就第一次韩美核核磋商小组(NCG)会议表示，现在韩美两国将通过该协商小组机制，走向韩国和美国共同协商、决定、共同行动的一体型延伸威慑机制。金泰孝次长当天下午在龙山总统室办公楼举行的韩美核磋商小组（NCG）第一次会议后，在共同记者会上表示，韩美同盟通过《华盛顿宣言》升级为核基础的新模式。