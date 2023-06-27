集中暴雨造成列车延迟运行

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韩国国际广播电台报道：因全国集中暴雨，导致普通列车运行停止，部分高速列车也推迟运行。韩国铁道公社透露，18日上午11点为止，运行中的KTX京釜线延迟了30分钟以上，湖南线延迟了40分钟以上。从延迟情况来看，京釜线10分钟以内的延迟有6个列车班次，20分钟以内的延迟有3个列车班次，30分钟以内的延迟有3个列车班次等。湖南线有4个列车晚点40分钟以上。韩国铁道公社表示，根据气象和线路情况，列车持续缓慢行驶，出发或到达时间被推迟。SRT高速列车所有班次都没有停止运行，部分区间暴雨导致列车缓慢行驶。截至18日上午11点，有31个班次的列车晚点。从具体延误情况看，20到30分钟的延误有18个列车班次，30到60分钟的延误有10各班次，超过60分钟延误的列车有3各班次。韩国铁道公社和SR公社方面表示，如果所有列车根据气象和线路情况，先行列车持续缓慢运行，列车延迟时间可能会进一步增加。同时还表示，乘坐列车的乘客一定要通过网站、应用程序或顾客服务台提前确认列车运行情况。据悉，KTX高速列车的部分路段仍然处于管制状态。列车停运区间为京釜线（东大邱-龟浦-釜山）、庆全线（东大邱-昌原中央-晋州）、全罗线（益山-丽水世博会）、湖南线（光州松亭-木浦）。韩国铁道公社方面表示，以南部地区为中心，到19日凌晨为止，气象预报最多会出现350毫米以上的暴雨。考虑到泥沙流入或泥石流等无法预测的灾害发生的可能性，决定提前停止列车运行。