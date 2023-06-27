韩美核磋商小组举行首次会议 美国核潜艇停靠釜山基地

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韩国国际广播电台报道：韩美核磋商小组首次会议在首尔举行，该会议是运用美国核资产应对北韩核威胁的磋商机制。核磋商小组会议就共享核信息、紧急情况时启动核磋商机制、联合演习和作战方案等进行了讨论。韩美还公开了美国战略核潜艇时隔40余年停靠釜山基地这一事实。搭载潜射弹道导弹的美国战略核潜艇时隔40余年在釜山基地停靠，这是配合韩美核磋商小组首次会议而进驻釜山，展示了美国延伸威慑的执行力量。韩国总统尹锡悦表示，韩美的核合作已升级为新模式，将彻底封锁北韩核与导弹威胁。在首尔召开的核磋商小组首次会议中，韩美就构建核信息共享通讯机制和美国核战略资产定期部署韩半岛达成了协议，双方还决定在发生紧急情况时，由军方共同拟定具体的核联合作战计划、加强相关演习。韩美表示，北韩对美国和同盟国的任何核攻击都将导致北韩政权的终结。韩国国家安保室第一次长金泰孝说，韩美通过核磋商小组进行磋商、作出决定，并共同采取行动，打造一体型的延伸威慑机制。韩美联合作战是指美国进行核作战时，由韩国提供非核战力支援。例如美国战略轰炸机作战时，由韩国战斗机执行护卫任务。美国国安会印太事务协调员库尔特·坎贝尔表示，若北韩使用核武器，将以压倒性和决定性的方式进行应对。