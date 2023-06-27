尹锡悦将13个地方自治团体指定为特别灾难地区

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦宣布，将醴泉、清州和论山等13个地方自治团体指定为特别灾难地区，这些地区因本轮集中性暴雨蒙受惨重损失。尹锡悦要求相关部门竭尽全力提供支援，并迅速开展灾后重建工作。尹锡悦首先将受灾严重的13个地方自治团体指定为特别灾难地区，包括醴泉、荣州、闻庆、奉化、清州、槐山、公州、论山、青阳、扶余、益山、金堤和世宗。这些地区受灾严重，在中央政府联合调查前，基于预先调查结果首先将这些地区列为特别灾区。总统室发言人李度运表示，将迅速对其他未被指定为特别灾区的地区进行调查，如果符合规定，将追加指定为特别灾区。被列为特别灾区后，将从国库拨款支援部分重建费，并向灾民提供灾难支援金，还将提供电费等公共事业费的减免，以及税制优惠措施。尹锡悦宣布将上述地区指定为特别灾区，并要求有关部门迅速提供重建支援、为防止出现人命损失等做出最大努力。尹锡悦还要求环境部彻底做好水的管理工作。分析认为，尹锡悦已指示环境部构建科学化的水管理机制，避免因为管理工作不到位而蒙受巨大损失，因此尹锡悦再次要求环境部尽职尽责。部分人士认为 ，水管理工作应移交给国土交通部负责，但总统室有关人士表示，现在不是讨论该问题的时候。