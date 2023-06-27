韩明年最低时薪9,860韩元 未能超过1万韩元

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韩国国际广播电台报道：明年韩国最低时薪最终确定为9,860韩元， 较今年上涨2.5%。围绕明年最低时薪涨至1万韩元，劳资双方针锋相对。结果19日在世宗办公楼通宵进行的全体会议中最终得出结论。明年最低时薪最终确定为9,860韩元， 较今年的9,620韩元上涨240韩元，涨幅为2.5%。本轮最低时薪磋商的关键在于最低时薪是否能超过1万韩元，最终还是未能突破1万韩元大关。最低工资委员会18日下午3时起举行了全体会议，由于劳资双方各持己见而未能达成协议，结果通宵举行了会议。在劳资双方进行磋商等过程中，共提出了11次修正案，最终劳方委员提出最低时薪为1万韩元，资方委员提出9,860韩元。在双方互不相让的情况下，最低工资委员会决定进行表决。劳方委员8人投票后，在发表结果前就全员退场。当天投票结果，资方委员和公益委员17人对上调至9,860韩元投了赞成票。最低工资委员会委员长（公益委员）朴准植（音）说，为了根据合理的证据决定最低时薪水平，我们作了最大努力。劳方抗议称，最低时薪调幅低于物价上涨率，这是实际工资被削减。韩国劳总事务总长（劳方委员）柳基燮（音）表示，在决定最低时薪时，未能正确进行预计，从而未能反映去年物价飙升的情况，低收入员工的生活将会更加困难。资方认为，目前中小企业和小工商户的困难情况已经到了极限，必须遏制工资的大幅上调。中小企业中央会人力政策本部长（资方委员）李明路（音）表示，为了改善员工的生活而大幅上调最低时薪，将加重中小企业和小工商户的困难，这不公平也不合理。此次工资磋商耗时110天，创下自2016年以来（108天）的最长纪录。最低时薪案在经由提出异议等行政流程后，雇佣劳动部将于下月5日确定明年度最低时薪。