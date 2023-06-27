韩政府统计：暴雨致50人遇难或失踪 1.6万余人临时避难

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韩国国际广播电台报道：9日起继续降下暴雨。据初步统计，截至目前已导致50人遇难或失踪。中央灾难安全对策本部表示，以19日上午11时为准，全国降下暴雨导致44人遇难、6人失踪、35人受伤。本轮暴雨导致的伤亡主要发生在庆尚北道和忠清地区。庆尚北道因山体滑坡导致严重的人员伤亡，截至目前已有27人遇难或失踪，17人受伤。另外，发生五松地下车道水淹事故的忠清北道，总计有17人遇难、14人受伤。忠清南道、世宗等地也出现了遇难者。随着受灾面积扩大，紧急避难的居民也超过了6千人。截至目前，111个市、郡、区共有1万余户、1.6万余人在学校或农村会馆等临时设施避难，其中5,302户、7,843人仍未返回家中。从各地区来看，庆北3,337人、庆南1,682人、全南 861人、忠南 699人避难至临时设施。据悉，目前仍在临时设施生活。财产损失也进一步扩大，422栋住宅受到破坏或水淹，1,000余处公路、桥梁、河堤等公共设施被冲毁或破坏。据初步统计，耕地损失情况也十分严重，32.8万余公顷的耕地被水淹，有79.7万余头家畜死亡。另据文化财厅表示，暴雨还导致四栋安东河回村住宅等39处文化遗产受到不同程度的破坏。