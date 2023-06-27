亚洲开发银行展望今年韩国经济增长1.3%

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韩国国际广播电台报道：亚洲开发银行(ADB)日前展望，今年韩国经济增长率为1.3%，比今年4月展望的1.5%调低了0.2个百分点。企划财政部19日发表了包括亚洲开发银行上述展望内容的新增版“2023年亚洲经济展望”报告。企划财政部分析认为，亚洲开发银行以国内出口减少和民间消费萎靡、投资不振等为依据，下调了今年的韩国经济增长率预测值。亚洲开发银行提出的今年韩国增长率预测值均低于韩国开发研究院(KDI)、经济合作与发展组织(OECD)等提出的1.5%、以及韩国银行和政府在《2023年下半年经济政策方向》中提出的1.4%。据悉，亚洲开发银行维持了明年韩国经济增长率预测值为2.2%。今年物价上涨率预测值从原来的3.2%上调到3.5%，提高了0.3个百分点。明年的物价上涨率从原来的2%上调到2.5%。企划财政部分析认为，亚洲开发银行根据韩国国内能源和食品价格等稳定和整体物价持续上涨为依据，做出了上述预测。亚太地区除日本、澳大利亚和新西兰以外的49个成员国今年的增长率预测为4.8%，维持4月份的预测，明年的增长率为4.7%，比之前下降0.1个百分点。亚洲开发银行对亚洲地区的经济预测认为，中国经济恢复和坚固的国内需求等‘上行’因素、以及出口和产业活动放缓等‘下行’因素仍然存在。今年亚洲49个国家的物价上涨率方面，有鉴于供给方面的上升压力有所缓解，亚洲开发银行将该地区的物价上涨率预期值从4.2%下调0.6个百分点至3.6%。明年物价上涨率受高利率持续的影响，从原来的3.3%上调0.1个百分点。