尹锡悦登美战略核潜艇：将对北核予以压倒性应对

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韩国国际广播电台报道：在北韩发射弹道导弹、抗议韩美延伸威慑机制的当天，韩国总统尹锡悦登上了时隔40年停靠韩国的美国战略核潜艇。尹锡悦表示，将通过美国战略资产对北韩核威胁予以压倒性应对；并警告北韩的挑衅将导致政权的终结。尹锡悦登上的舰艇是美国“肯塔基”号战略核潜艇。该核潜艇是美国代表性的战略资产之一，最多可搭载20余枚水下发射的核导弹。这是美国战略核资产自1981年以来，时隔42年再次停靠韩国。尹锡悦表示，韩美两国将通过美国战略资产的定期部署对不断升级的北韩核导弹威胁予以压倒性的果断应对。“肯塔基”号搭载的核导弹射程超过1万公里，即使在太平洋中心也可应对北韩核导。此次美国将“肯塔基”号驶入韩国并予以公开，旨在强调一旦北韩实施核打击，美国将动用核战力予以应对的“延伸威慑”并非一句空话。韩美联合司令部司令保罗·拉卡梅拉表示，这展现了美国向大韩民国提供的固若金汤的承诺。尹锡悦警告，这将使北韩无法图谋进行核挑衅，若强行挑衅，将导致北韩政权的终结。包括战略核潜艇在内的美国核资产今后将定期在韩半岛循环部署。不过有专家担忧，这或成为北韩提供军事挑衅和核武正当化的借口。另外，中俄也有可能对美国核心核战力的接近进行遏制。尹锡悦表示，和平只有依靠强大的力量才能得到保障，并要求韩军展开扎实的韩美联合军演。