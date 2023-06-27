韩国情院：北韩去年窃取7亿美元加密资产 可发射30次洲际弹道导弹

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韩国国际广播电台报道：据韩国情报机构掌握的情况，仅去年一年，北韩在海外交易所窃取的加密资产便接近9,000亿韩元，足够发射30次洲际弹道导弹。国家情报院（以下简称“国情院”）有关人士19日出席在位于京畿道城南市的国家互联网安全合作中心举行的记者恳谈会时表示，北韩去年进行了2次加密资产窃取活动，总金额约为7亿美元（约折合8,848亿韩元）。据悉，所有金额均窃取自海外加密货币交易所，目前尚未兑换为现金。国情院有关人士表示，北韩在第八次党全体大会上阐明了提高卫星多次发射和核导弹能力的路线，针对我国和主要国家航天、军工领域的黑客活动不断增多。这名有关人士还指出，北韩将不顾国际社会的反对，继续专注于窃取加密资产并将之兑换为现金，黑客代为赚取的金额占到北韩外汇收入的30%左右。国情院还透露，上月北韩IT人员试图在我国一家能源企业的海外分公司就职，被国情院发现。北韩黑客一般以自由职业者的形式活动，但这名人员提交了伪造的护照和毕业证明书，试图签订就业合同，手段相当大胆巧妙。据国情院方面介绍，北韩通过黑客赚取的收入高于其他领域，因此有关人力不断增加。由于黑客的收入高于其他工作，北韩学生也尤为热衷IT或工程学专业。国情院表示，为阻止资金流入大规模杀伤性武器开发项目，须根除伪装就业、窃取加密资产等非法外汇赚取行为。