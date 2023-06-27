去年对华贸易额占北韩总贸易额96.7% 为金正恩执政后最高值

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韩国国际广播电台报道：数据显示，在北韩总贸易额中，对中国贸易额占比从2021年的95.6%上升至去年的96.7%，创下北韩国务委员长金正恩执政以来的最高值。大韩贸易投资振兴公社（以下简称“贸易公社”）在20日公布的《2022年北韩对外贸易动向》报告中透露了上述情况。据报告统计，北韩与其最大贸易对象国中国去年的贸易额为15.3249亿美元，较2021年猛增124.8%；其中出口为1.3366亿美元、进口为13.9883亿美元。对华贸易逆差规模从2021年的5.6544亿美元大幅增长至12.6517亿美元。中国、越南、阿根廷、尼日利亚、荷兰是北韩的前五大贸易对象国。中国占据的份额最大，为96.7%；其次是越南，为1%；其余国家仅占到2.3%。去年北韩的对外贸易总额为15.8561亿美元，同比增长122.3%。贸易公社分析指出，随着新冠疫情好转，北中铁路贸易重启，出口、进口双双增长。去年北韩出口额为1.59亿美元，同比增长94%；进口额为14.2661亿美元，同比增长126%。贸易逆差从2021年的5.4941亿美元，增至去年的12.6761亿美元，增幅为130.7%。去年北韩最主要的出口产品为矿物类，出口额为4458万美元，同比增长7281%；最主要的进口产品连续第二年为原油、精制油等矿物燃料和矿物油，进口额为5.2亿美元，占据总进口额的36.4%。贸易公社有关人士指出，尽管北韩对外贸易规模有所增长，但尚未能完全恢复至疫情前水平。其中对华贸易占比持续上升，今年前5个月北中双边贸易规模达到了去年同期的2.7倍，预计今年北韩对外贸易规模将进一步扩大。