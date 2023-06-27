韩北核问题首席代表：加强韩、美、日涉北核问题合作 切断非法资金来源

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韩国国际广播电台报道：韩国外交部韩半岛和平交涉本部长金健20日表示，北韩国务委员长金正恩未能在经济、安全等核心事业上取得成果，将进一步加强韩、美、日三边合作，切断北韩弹道导弹项目的资金来源、促使北韩回归无核化道路。外交部表示，政府北核问题首席代表金健20日出席在日本长野县轻井泽町举行的韩、美、日北核首席代表磋商会议，并作出上述发言。这是三国北核问题首席代表继今年4月在首尔举行磋商会议后再次会晤，金健、美国对北政策特别代表金圣、日本外务省亚洲大洋洲局局长船越健裕出席会议。金健指出，距离去年6月韩、美、日北核问题首席代表磋商会议已有一年，但金正恩持续在核心事业上失败，已走进死胡同。具体来看，金正恩推进自力更生，但有限的资源全部用到了核导项目上，导致经济面临崩溃。另外，北韩对核武的执着反而使得安全环境恶化。北韩还反复做出非法行为，无视联合国安理会的权威。金健表示，金正恩以为只要加大核打击威胁，就能赢得尊重、获得想要的结果，可是韩美非但没有屈服于威胁、做出任何让步，还通过《华盛顿宣言》加强了同盟关系，本周韩美核磋商小组的成立意义尤为重大。金健还表示，韩、美、日强烈谴责北韩19日发射弹道导弹的行为。金健指出，韩、美、日将讨论可有效应对北韩持续挑衅的方案，并切断北韩大规模杀伤性武器和弹道导弹项目的非法资金来源。当务之急是遣返北韩海外劳动者、根除恶性网络活动。不过金健也表示，与北韩的对话大门始终敞开。中国在北韩问题上拥有影响力、负有责任，敦促中国发挥建设性作用也将是会议的重要议题之一。金健表示，从明年起韩、美、日将同时作为联合国安理会理事国展开活动，三国将在安理会就北韩人权问题展开紧密合作。金健将于20日、21日先后同船越健裕、金圣举行双边磋商会议。