韩暴雨导致2278处设施受损 修复率58%

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韩国国际广播电台报道：据统计，韩国本轮暴雨导致2278处设施受损。据中央灾难安全对策本部的数据，截至20日上午6时，受到破坏的公共设施总计1,169处，其中忠清南道463处、忠清北道244处、庆尚北道242处、全罗北道85处、庆尚南道32处、大田29处。具体来看，道路斜面滑坡146处，河堤冲毁255处，落石和山体滑坡为208处，泥沙外泄41处。另外，上、下水道破坏事件107起，水淹192起。私有设施受损事件为1109起。住宅542栋遭水淹，其中125栋受到破坏；农耕地遭水淹85起，挡土墙崩塌20起，车辆淹水等其他事故306起。目前2278处受破坏设施中，1332处已完成应急修复，修复率为58%。遭水淹的农耕地面积达到32894.5公顷，相当于首尔面积的一半多。110.4公顷的果园等蒙受落果损失，52.0公顷的圈舍、塑料暖棚遭到破坏，79.7万只家禽或家畜死亡。目前15个市、道的临时避难人员总计达到11544户、17,810人，其中2093户、3193人尚未能回到家中。暴雨遇难者为46人、失踪者为4人。19日上午9时10分许，一名海军陆战队官兵在庆尚北道醴泉郡乃城川搜救暴雨失踪者的过程中被急流卷走，遗体在14个小时后被发现。有关部门表示，为避免混淆，这名官兵另行统计，不计入暴雨遇难者名单。另外，道路208处、河川731处、岸边停车场171处、国立公园12处受到管制。高速铁路视区间情况缓行，普通列车大部分停运。截止到19日上午，全国各地暴雨警报解除，降雨暂停。