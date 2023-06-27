韩国政府发表“五大先导领域服务产业数字化战略计划”

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韩国国际广播电台报道：韩国政府发表了旨在搞活物流、配送、金融、安全、行政、教育等五大先导产业数字服务的战略方案。企划财政部21日在政府首尔办公大楼召开的“非常经济部长会议”上介绍了包括上述内容在内的“服务产业数字化战略”。据介绍，为了搞活与制造业和服务业等所有产业相互融合的数字化服务、提高日常便利、加强产业竞争力，政府拟定了上述对策方案。上述方案内容包括：在物流、配送领域，将依次推出“超精准公交信息服务”，在公交发车间隔较长的地区，提供可视的实时公交车定位和动向的信息。政府还将促进平台与地方政府之间的合作，以便可以通过酒类智能订单应用程序在线订购用当地大麦生产的手工精酿啤酒。在金融领域，为了能让东南亚游客在零支付加盟店用本国的移动支付结算，将扩大与包括支付宝在内的泰国、马来西亚、中国台湾等简便结算运营商的合作。中国和东南亚游客用本国移动支付在加盟店结算时，通过手机护照身份确认服务和简便结算相结合，提供无需护照扫描程序也能立即退还附加税的服务。在安全领域，实现与实际产业园区制造环境相似的虚拟环境，即所谓的"数字孪生"，构建提前检测事故因素并立即做出应对的产业园区和员工安全管理系统。此外，政府还计划追加确保人工智能学习用数据公开平台AI中心内各产业领域的数据。为此，到2027年为止，将目前150种水平的构筑数据追加到1,100种以上。