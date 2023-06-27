美战略核潜艇离开次日 北韩发射“可搭载核弹头”巡航导弹

Photo : KBS News

韩国国际广播电台报道：北韩于22日凌晨从西海发射数枚巡航导弹。美国战略核潜艇于21日离开韩半岛，第二天北韩便再次挑衅。分析认为，该举动旨在威胁，北韩的警告不会仅停留在口头上。可搭载核弹头的美国“肯塔基”号战略核潜艇离开韩半岛的第二天，北韩从西海发射数枚巡航导弹。具体发射时间为凌晨4点，这是北韩继3天前发射短程弹道导弹之后，第二次在凌晨射导，实属罕见。发射导弹数、飞行距离和发射地点等具体信息尚未公开。北韩这次发射的有可能是新开发的“弓箭1”型、“弓箭2”型导弹。北韩声称，该导弹的体积小于弹道导弹，精确度却高于后者，可搭载战术核弹头。分析认为，北韩在20日以国防相名义发表的谈话中曾警告称“肯塔基”号部署在韩半岛达到了使用核武的条件，这次射导是将这一警告付诸于行动。北韩大学院教授梁茂进指出，北韩是为了展现自己绝不说空话，可以在凌晨、深夜等任何时间、任何地点进行先发制人式的打击。国家安全室在第二次长林钟得（音）的主持下召开安全状况评估会议，检查了我军的应对态势。联合参谋本部表示，在加强对北监视和警戒的同时，通过韩美间的紧密合作，维持万无一失的应对态势。另外，美军参谋长联席会议主席马克·米利在接受日本媒体采访时警告说，北韩的核导威胁极具现实性，韩半岛是有可能在数天内陷入战争状态的地区。