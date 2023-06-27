韩朝野关注水灾情况 执政党赴现场视察 在野党发起系列法案

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韩国国际广播电台报道：随着周末韩国再次出现暴雨，韩国政坛重新将视线聚焦到水灾情况之上。政府和执政党取消了讨论水灾对策的高级别党政磋商会议，国务总理韩德洙随即赴首尔牛眠山地区，视察当地的山体滑坡预防工作。韩德洙提出，须提前做好应对工作，首要任务是防止出现人员伤亡。继上周后，国民力量党24日再次参加志愿活动。党鞭尹在玉、所属议员及助理、党务工作者300余人访问忠清北道清州水灾现场，随后还将赴五松地下车道遇难者集体灵堂进行吊唁。共同民主党宣布将发起系列法案，完善灾难预防对策。预计法案将包括针对气候危机情况完善灾难应对流程、各机关共享地下隧道监控视频、将物价情况反映到水灾修复支援费用中等内容。另外，原国会议长朴炳锡、国会环境劳动委员会委员长朴正（音）等4名共同民主党议员23日前往越南，引发了争议。此次访问是为了与越南、老挝国会议长会晤，不过不断有意见指出，这一行程安排在水灾情况下不合时宜，除朴炳锡外三位议员决定立即回国。朝野将于26日召开水灾对策工作组首次会议，讨论灾后修复方案。另外，目前有20余项法案搁置在常任委员会，经双方协商后达成一致的法案计划将在27日的全体会议上进行处理。