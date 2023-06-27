南北关系紧张 韩统一部推进大规模缩编

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦要求统一部转变角色后，统一部正推进大幅度编制缩减工作，引发了关注。据统一部多名消息人士23日透露，本月初刚刚上任的统一部次官文胜铉正在准备统一部及所属机构下属团体的缩编方案。此次重组的力度预计将超过2008年李明博政府成立初期的重组。国家安保室第一次长金泰孝、统一部长官提名人选金暎浩均曾在李明博政府时期担任总统室首席秘书或秘书官。李明博政府在交接委员会时期曾考虑撤销统一部，最后虽然决定保留，但对统一部本部实施了高强度缩编。包括所属机构编制名额在内，总规模从550人缩减至470人，缩减幅度达到15%。此次缩编的范围将扩大至统一部所属机构。有预测认为，缩编后目前的6个室长职位将减少至少1个。受南北关系紧张的影响，统一部本部南北合作地区发展规划团、所属机构"南北对话本部"和"南北出入境办事处"被认为是主要缩编对象。目前统一部及所属机构编制名额为610人，若缩减20%，将减少至480人左右，与李明博政府初期水平持平。另外，统一部下属机构开城工业园区支援财团、南北交流合作支援协会也属于重组对象。有媒体援引统一部高级官员的话报道称，正推动缩减150人的方案。对此，统一部21日晚解释称，由于南北联系断绝、工作量发生变化，正在研究重组方案，不过缩减人数和比例尚未确定。统一部长官候选人金暎浩当天在人事听证会上也表示，缩减150人的消息的准确性并未得到确认，据我所知并不属实。