国际局势动荡不安 韩军工业出口迅猛增长

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韩国国际广播电台报道：乌克兰战争、美中矛盾等动荡不安的国际局势为韩国经济带来了巨大的不确定性。然而军工产业却从中受益、迅猛增长。韩国与波兰去年9月签订了48架FA-50轻型战斗机出口合同，首批2架于近日抵达波兰，距离合同签订仅10个月，属于极为罕见的情况。迎来出口机遇的韩国军工产业的最大优势就是交货迅速。K-2黑豹坦克、K-9自行火炮、“天舞”多管火箭炮不仅价格低廉、性能出色，还能提前交货，受到了好评。受乌克兰战争的影响，主要国家纷纷加快军备扩张，预计韩国军工的出口规模将出现快速增长。以往韩国军工年出口额在30亿美元左右，去年猛增至173亿美元。除波兰以外，最近爱沙尼亚、罗马尼亚等国家也成为了韩国军工的买家。今后波兰有望签订进一步出口合同，捷克、匈牙利等俄罗斯周边国家也有可能从韩国购买武器。最近召开的北约峰会还制定了成员国至少拿出GDP的2%用于国防开支的方针，欧洲大国也由此成为潜在客户。这意味着曾经向韩国出售武器的国家将成为购买方。不同于过去以消耗品为主的出口特点，如今武器出口可获得长期性收益。产业研究院有关人士表示，武器一旦购买就无法轻易丢弃，在使用30年-50年之后，还需寻找二级市场、维修、改良性能等等。动荡的国际局势虽然威胁着韩国经济，但另一方面也带来了机遇。外界期望韩国以此为契机跻身全球四大军工出口国。