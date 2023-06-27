全球科技巨头挑战人工智能市场 韩企推出定制型服务

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韩国国际广播电台报道：随着全球IT巨头苹果宣布进军对话型人工智能市场，LG、NAVER等国内企业也计划推出生物研究、韩语等特色人工智能模型予以应对。ChatGPT开启的对话型人工智能市场已成为全球科技巨头的竞技场。继微软、谷歌之后，苹果也宣布将于明年推出服务加入竞争。专家指出，苹果拥有稳定的客户群体，因此即使在技术方面不处于领先地位，在商业上仍可赶超。我国企业也加快了应对步伐。LG最近公开了专家版本人工智能、多模态大语言模型 EXAONE 2.0。这款模型学习了4,500万份专利和论文，有望大大缩短新材料、生物科技等领域的研究周期。EXAONE 2.0的另一大优势是深度学习了3.5亿张图片。LG人工智能研究院方面表示，人工智能将可迅速设计科学家希望的新材料，并轻松预测使用效果。搜索引擎巨头NAVER也将于下月公开新型人工智能模型“HyperCLOVAX”。这款模型学习了NAVER知识IN的资料、五十年间的新闻、九年间的博客等海量数据，达到ChatGPT的6,500倍。NAVER方面表示，HyperCLOVAX不仅能够流畅使用韩语，对社会文化背景知识的理解程度也很高，有望在零售、物流、建筑、教育、公共等各领域作为基础知识得到运用。三星电子、Kakao等企业也对人工智能表现出了极大的兴趣，预计今后相关技术竞争将进一步加剧。