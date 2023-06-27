韩联参：北韩深夜发射两枚短程弹道导弹

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韩国国际广播电台报道：北韩深夜突然发射了两枚短程弹道导弹。北韩射导或意在抗议美军“安纳波利斯”号核动力潜艇停靠济州海军基地。韩国联合参谋本部（以下简称“联参”）表示，北韩24日下午11时55分许至25日0时许发射了两枚短程弹道导弹。北韩在平壤一带向东海海域发射了两枚短程弹道导弹，两枚导弹分别飞行了400余公里后坠落于东海海上，且两枚导弹均落在日本专属经济区之外地点。韩、美情报部门正在就导弹型号等具体参数进行分析。这是北韩时隔五天再次射导。19日清晨，北韩在顺安一带向东海海域发射了两枚短程弹道导弹，两枚导弹的射程约为550公里，相当于从北韩顺安到韩国釜山的直线距离。分析认为，这是北韩针对美国海军“肯塔基”号战略核潜艇前一天停靠釜山基地进行导弹试射。也有分析认为，这是北韩抗议昨天美国“安纳波利斯”号核潜艇驶入济州海军基地。牙山政策研究院一位人士表示，北韩对美国战略资产部署韩半岛的反应过敏，北韩认为“安纳波利斯”号也是美国的战略资产之一，因此表示了抗议。联参认为，北韩接连发射导弹是威胁韩半岛乃至国际社会和平稳定的重大挑衅行为，明确的违反了联合国安理会的决议，敦促北韩立刻中断挑衅。联参强调，在韩、美间的紧密合作下追踪监视相关动向，基于能够压倒性地应对北韩任何挑衅的能力，维持坚定的应对态势。