KBS分析北韩情况：华城新城时隔1年2个月竣工

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韩国国际广播电台报道：KBS开始连续报道根据卫星照片客观分析的鲜为人知的北韩情况。KBS已成立专家咨询团，以选择分析对象和进行分析工作。专家认为北韩经济不见好转，却为显示其业绩而推行某些项目，因此应就这些项目进行分析。 KBS决定首先分析平壤住宅建设项目，住宅建设是目前北韩的重中之重。这里是平壤新城华城地区，今年4月金日成生日“太阳节”之际举行了竣工仪式，开始入住。一位当地居民感动地说，由于元首的爱心，我们能够住进新公寓，真是太感激了。KBS通过卫星追踪了整个建设过程。前年底，空旷的原野上首先建起了民工宿舍，在长1公里、宽1公里的地面上建设了临时搭建的宿舍。去年2月动工后，打地基等基础工程仅一个月即告完成。着手动工8个月后，地标性的40层双子楼等大部分建筑已经完成。在整个施工过程中，重型机械并不多见，几乎完全依靠人力。据推测，北韩总计投入1,600万人次、日均投入4.5万人次进行华城地区建设。LH土地住宅研究院一位人士说，华城新城建设被认为是金正恩政权的一项重要业绩，投入了全国各地的劳动力和建筑材料重点进行了建设。目前华城地区的景观美化已经完成，不过相较现有的新城市，华城地区的交通量较少。庆南大学远东问题研究所教授林乙出说，这是北韩为了在“太阳节”竣工而赶工，因此在公寓完工后，交通工具等相关基础建设并不完善。一般来说，完成一处居住约1万户的大型公寓园区约需要5年的时间，但北韩速战速决，仅花费了1年2个月的时间即大功告成。统一研究院北韩问题研究室长洪敏（音）表示，北韩积极推进了经济开发五年计划，但由于财政不足和各种不利条件而未能收效。因此只好推进大规模住房建设，以显示其业绩。今年2月，北韩举行了华城地区第二阶段项目建设开工仪式，再次强调快速完工。