韩、美、日北核代表就北韩情况进行沟通

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩、美、日北韩核事务首席代表25日进行了三方有线协商，讨论了中国代表团访北等北韩所称的"战胜节"（6·25韩国战争停战协定纪念日的北韩名称）70周年的活动动向。据韩国外交部透露，韩国外交部韩半岛和平交涉本部长金健与美国对北韩政策特别代表金成、日本北韩核事务首席代表船越健裕通电话，就北韩“战胜节”庆祝活动及应对北韩发射短程弹道导弹的方案等相互交换了意见。北韩中央通讯社24日报道称，以中共中央政治局委员、全国人大常委会副委员长李鸿忠为团长的中国共产党和政府代表团将参加北韩“战胜节”70周年庆祝活动。韩、美、日北韩核事务首席代表此前一直敦促中国为实现北韩无核化和克制挑衅发挥建设性作用。三国代表24日通过有线电话协商，对中国代表团访问北韩的评价和今后北韩开放国境的可能性等事宜进行了沟通。韩、美、日三国首席代表24日晚谴责称，北韩发射短程弹道导弹严重违反了联合国安理会的多数决议，是对地区和世界和平与稳定的威胁。三国密切关注北韩再次发起挑衅的可能性，并决定以坚固的韩、美联合防卫态势及韩、美、日安保合作为基础，坚决应对北韩的任何挑衅。同时，为了让北韩认识到核导开发和挑衅会一无所获，决定继续加强韩、美、日三国之间的紧密沟通与合作。