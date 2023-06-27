BTS成员田柾国的《Seven》进入公告牌单曲排行榜“Hot 100”

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韩国国际广播电台报道：防弹少年团的田柾国(JUNG KOOK)以个人出道歌曲《Seven》进入美国公告牌主要单曲排行榜“Hot 100”的同时占据了第一位。这是继同一组合成员朴智旻（JIMIN）的《Like Crazy》之后，K-POP史上Solo歌手第二次登上“Hot 100”榜首。另外，进入该排行榜的同时登上榜首的是美国公告牌历史中田柾国是第68位。美国公告牌当地时间24日通过官方SNS表示, 田柾国的《Seven》打败了多首响当当的竞争作品，一举登上了榜首。田柾国的《Seven》是一首包含想要和相爱的人一起度过一周内容的歌曲，田柾国的甜美嗓音和干练的流行感觉相协调，特别是原声吉他和1990年代初期英国制作的电子音乐的一种体裁UK Garage节奏相融合。单曲排行榜“Hot 100”在美国公告牌的多项排行榜中也是主要的排行榜，综合美国流媒体数据、广播分数、销售量数据计算而排名。《SEVEN》在此次排名统计期间创下了流媒体2,190万、广播分数640万、数码和CD合计销量153,000的记录。到目前为止，K-POP歌手在《Hot 100》中登上榜首的除了田柾国和朴智旻之外，只有演唱组合防弹少年团。作为solo歌手，PSY在2012年掀起全球热潮的《江南style》连续7周位居第二。