IMF下调今年韩国经济增长预期至1.4% 连续五次下调

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：国际货币基金组织（IMF）将今年韩国经济增长预期下调至1.4%，调低了0.1个百分点。这是国际货币基金组织第五次下调韩国经济增长预期，不过该组织预计今年世界经济增长预期为3%，高于原有预期值。国际货币基金组织四月发布的2023年韩国经济增长预期为2.9%。截至今年四月，该组织连续四次下调经济增长预期至1.5%。本月再次下调至1.4%，下调了0.1个百分点。国际货币基金组织的最新预期与韩国政府和韩国银行的预计值相同，但低于经合组织（OECD）所提出的1.5%。另外，亚洲开发银行的预期为1.3%。在属于发达国家集团的国家中，国际货币基金组织将韩国和德国等国家的增长预期予以下调。值得一提的是，唯有韩国连续五次被下调。企划财政部表示，半导体产业复苏迟缓和中国重启经济活动的速度低于预期，或许是国际货币基金组织下调以制造业为主的韩国经济增长预期的原因。另外，国际货币基金组织将英国的经济增长预期上调0.7个百分点，美国、日本、西班牙、意大利的增长预期均被上调。该组织还将今年世界经济增长预期上调至3%，较四月上调了0.2个百分点。国际货币基金组织评价说，金融市场的动荡放缓、新冠大流行结束后，旅游等服务消费快速增长，带动了世界经济的复苏。该组织说，不过仍存在危险因素，须保持物价紧缩基调，加强对金融市场风险的管理和监督。