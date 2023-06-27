韩国漫长梅雨季结束 迎来酷热天气

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韩国国际广播电台报道：持续一个月的漫长梅雨季终于结束，即将迎来酷热天气。降下集中性暴雨的本轮梅雨季于26日结束。梅雨季上月25日从济州开始、扩散至全国各地，时隔一个月终于结束。鉴于北太平洋高气压势力扩张，滞留锋面向韩半岛北部移动，气象厅宣布梅雨季结束。济州岛梅雨季结束日为25日、中部地方和南部地方为26日。本轮梅雨季期间，全国累计降水量为641.4毫米，是常年300毫米的两倍多。自1973年开始对梅雨季累计降水量和降水天数进行统计，本轮梅雨季的累计降水量排名第一，降水天数排名第二。除首都圈、江原和济州地区之外，全国大部分地区的累计降水量均排在第一位。本轮梅雨季造成了极大损失，暴雨导致47人遇难、3人失踪。临时避险的灾民约为2万人，其中1,600余人仍未返回家中。为协助受损严重的9个市、道进行应急修复，行政安全部决定再次从灾难安全特别税中拨出130亿韩元提供支援。行政安全部17日曾提供106.5亿韩元进行支援。梅雨季结束的26日开始，全国各地将迎来爆热天气。目前，全国大部分地区已发布高温预警，体感温度将升至33度左右。另外，全国各地还将出现每小时30到60毫米的雷阵雨天气。气象厅预计，全国性的酷暑和“热带夜”现象将持续到下周初。