韩总统室：71%的网民赞成加强集会和示威限制

韩国国际广播电台报道：韩国总统室表示，近期听取了网民是否应加强集会、示威限制的意见。调查结果显示，70%以上的网民表示赞成。由此，总统室建议修正相关法令。分析认为，政府今后将加强民众集会时占据道路、使用扩音器的限制，并限制在深夜和清晨时间集会。总统室表示，在上月的三周时间里听取了网民的意见，共有18.2万人进行了在线投票，其中71%的网民表示赞成应加强集会和示威的条件和限制。在回帖中，也有82%的网民呼吁因经常集会和示威而蒙受损失。总统室市民社会首席秘书姜升圭表示，大多数网民表示因经常集会和示威而蒙受损失，为保护国民的日常生活和公共秩序，必须改善相关制度。总统室建议警察厅等单位修正相关法令。分析认为，警察厅将修正相关法令的施行令，首先推进加强集会时占据道路和使用扩音器等的限制。总统室还提及深夜、清晨时间集会的问题，由于相关问题须修正有关法律，必须在国会进行讨论。总统室还要求，应发挥限制非法集会、示威的实效性。网民参与有关限制集会、示威的讨论是由于政府和执政党提出了工会在市区集会的问题。在网民发表意见和投票的过程中，赞反双方针锋相对。总统室市民社会首席秘书姜升圭表示，部分人士认为，此次是特定势力发表意见和参加了讨论，这是贬低了纯粹参与讨论的网民的看法。总统室表示，集会、示威应作为基本权受到尊重，网民们已就此形成共识。