韩党政：重整学生人权条款 下月前制定学生生活指导公告案

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韩国国际广播电台报道：以近期韩国发生小学教师在校内自杀身亡事件为契机，朝野决定重整学生人权条款，并在下月之前制定学生生活指导公告案。朝野还决定尽快修正相关法律，并决定新设学生家长的教权侵害类型，制定应对指南。国民力量党和政府26日上午在国会召开有关“教权保护和恢复方案”的党政磋商会议，并作出上述表示。党政在会议上提出了改善方案，主要内容包括：将《教师地位法》及《中小学教育法》等修正教权保护法律作为重点课题，并尽快推进；8月以前制定包含一线学校现场教员的生活指导范围和方式等标准的学生生活指导公告方案；与市、道教育厅合作重整学生人权条款；新设学生家长的教权侵害类型，并制定电话、短信、SNS等指导方针和信访应对指南等。国会教育委员会干事李泰珪议员表示，以这一事件为契机，社会上已形成了必须确立教师教权的共识。在这种情况下，执政党和政府推进确立教权是保护所有学生的必要工作，也是激活公共教育的核心课题。李泰珪表示，将打造学生、学生家长、教员和地区社会共同参与的尊重教权的文化，并听取一线的意见，持续发掘确立教师的教权所必须推进的课题。教育部长官李周浩在回答“近期自杀身亡的教师是新教员但工作繁重，应如何改善”的提问时表示，我也听说新教师的工作繁重，若要解决这一问题，必须对学校所有教师的工作分配和安排情况进行全面评估，目前教育部正在进行这方面的工作，我认为有很多地方需要改善。