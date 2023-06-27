金正恩接见俄罗斯国防长官绍伊古 商讨国防问题

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韩国国际广播电台报道：北韩国务委员长金正恩与出席“战胜节”（北韩称6·25战争停战纪念日为“战胜节”）70周年活动而访问北韩的俄罗斯军事代表团会晤，就国防问题进行了讨论。据朝中社27日报道，金正恩26日接见了以俄罗斯国防部长谢尔盖·绍伊古为团长的俄罗斯军事代表团。报道说，朝俄两国友谊根深蒂固，双方就国防安全领域相互关心的问题以及地区和国际安全环境等问题交换了意见，并达成一致。朝中社并未公开具体的会议内容。分析认为，在俄、乌发生战争的情况下，双方或就韩、美、日对北、中、俄间的“新冷战”格局进行了评价。另外，也不能排除双方就北韩向俄罗斯提供武器问题进行讨论的可能性。朝中社评价说，双方符合新世纪的要求，进一步加强发展战略和传统的朝俄关系，应对剧变的地区及国际安全环境，成为两国进一步深化发展国防安全领域战略战术合作的契机。俄罗斯防长绍伊古还向金正恩转达了俄罗斯总统普京的亲笔信，金正恩表达了谢意。金正恩还和绍伊古互换了礼品。另外，北韩媒体还报道说，北韩接连设宴款待出席朝鲜“战胜节”纪念活动的中国和俄罗斯代表团。朝鲜中央电视台27日报道说，26日在万寿台议事堂设宴欢迎中共中央政治局委员、全国人大常委会副委员长李鸿忠率领的中国政府代表团。