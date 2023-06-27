拜登发布韩战停战纪念日信息：韩美同盟贡献世界和平与繁荣

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韩国国际广播电台报道：美国总统拜登当地时间26日表示，因韩国战争参战勇士的牺牲而诞生的韩美同盟如今对全世界的和平与繁荣做出了贡献。拜登在韩国战争停战70周年纪念日的前一天发布信息表示，“让我们向为保护我们今天所享有的安全与稳定而参加韩国战争的勇士们致敬”。美国总统拜登当地时间26日透露，韩美同盟是在韩国战争老兵牺牲的基础上诞生的，为当今世界和平与繁荣做出了贡献。他特别表示，“今年是韩美同盟成立70周年，这是1950年至1953年并肩作战的美国和韩国军人之间牢不可破的纽带。”美国总统每年都会在韩国战争停战纪念日发布信息。今年和去年相同，并未单独向北韩发布信息。联合国当地时间26日在6·25停战纪念日的前一天表示，我们希望与北韩重启外交对话，以缓和韩半岛的紧张局面和为实现韩半岛可验证的无核化作出努力。联合国发言人迪雅里克当天在美国纽约联合国总部召开的例行记者会上，回答“联合国秘书长古特雷斯在韩战停战纪念日，是否面向南、北韩发布了信息？”的提问时作出了上述表示。在被问及俄罗斯国防部长绍伊古访问北韩有何成果时，迪雅里克表示，我们希望与北韩进行接触的所有成员国都能向北韩转达，“缓和紧张、重启外交对话，实现韩半岛无核化”的信息。