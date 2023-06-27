韩整体人口数为5,169万人 连续两年减少

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韩国国际广播电台报道：去年韩国整体人口数为5,169万人，同比减少4万人以上，连续两年呈减少势头。尤其是出生人口急剧减少，人口数量跌破5,000万大关。据统计厅发布的统计数据显示，去年韩国整体人口为5,169万人，较历史首次人口减少的2021年减少了4.6万人。尤其是韩籍国民人口数为4,994万，减少了14.8万人，总人口数跌至5,000万以下。不过由于新冠疫情限制放宽，外籍人口增加了10万多人，整体人口减幅有所收窄。随着出生人口的减少和人口老龄化而导致的人口数自然减少，被部分外籍移居人口数的增加而抵消。从年龄来看，0-14岁及劳动力人口的减少速度快于整体人口的减少速度。14岁以下少年的人口为586万人，同比减少了23万人，减幅达3.7%。15岁至64岁劳动力人口也减少了26万人。但65岁以上的老年人口为915万人，增幅超过5%。因此，人口老龄化指数为156，创历史新高。人口老龄化指数是指老年人口占少年人口数的百分比。统计厅人口总调查科长金书永表示，2016年少年人口和老年人口比率持平，人口老龄化指数为100，目前老年人口增加了56。统计厅预计2070年，韩国人口将减至3,800万人，为目前的70%。韩国是世界上出生率最低的国家。另外，劳动力人口每100人的老年人口比率将从目前的24人增至2070年的100人，增加四倍以上，老年人的抚养负担也将大幅增加。