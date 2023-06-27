金正恩向俄罗斯防长介绍新武器 与中俄代表团观看纪念演出

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韩国国际广播电台报道：27日是6·25战争停战70周年纪念日。北韩宣称取得了胜利，因此将这一天称为“战胜节”。今年，北韩时隔十年邀请中国和俄罗斯代表团访北。北韩国务委员长金正恩接见了俄罗斯国防部长谢尔盖·绍伊古，并亲自介绍了各种新型武器。据北韩媒体报道，金正恩委员长与绍伊古部长等俄罗斯军事代表团一道参观了“2023武装装备展示会”。金正恩委员长向绍伊古部长介绍了根据国防发展计划研发和生产的各种武器。在北韩媒体公开的照片中，除“火星-18”型洲际弹道导弹之外，还捕捉到与美国尖端无人机机型类似的无人机。北韩媒体表示，公开该项展示会尚属首次，国防省在“战胜节70周年”之际主办了展示会。此前，金正恩还接见了以绍伊古为团长的俄罗斯军事代表团。报道称，双方就国防安全领域相互关心的问题以及地区和国际安全环境等问题进行了评价，并交换了意见。北韩与俄罗斯达成一致意见。另据北韩媒体报道，27日0时起，金正恩委员长与中共中央政治局委员、全国人大常委会副委员长李鸿忠和俄罗斯国防部长谢尔盖·绍伊古一道观看了战胜节纪念演出。以李鸿忠为团长的中国代表团于26日，比俄罗斯代表团晚一天抵达北韩，在观看纪念演出之前，李鸿忠向金正恩转交了中国国家主席习近平的亲笔信。韩国统一部表示，北韩有可能在27日晚举行纪念“战胜节”的阅兵式。