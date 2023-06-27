韩6月生产、消费和投资三项指标均增

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韩国国际广播电台报道：6月韩国生产、消费和投资三项指标环比小幅增加，这是5月和6月连续两个月增加。虽然6月生产小幅增加，但半导体出货量增加，库存减少。制造业生产也时隔五个季度由负转正，缓解了下半年经济低迷的忧虑。据统计厅28日发布的“6月产业活动动向”资料显示，6月整体产业生产指数为111.1(2020年=100)，环比增长0.1%。今年2月和3月整体产业生产指数上升1%以上，4月减少1.3%，5月再次增长1.1%。据统计，矿工业生产减少1%，服务业生产环比增长0.5%。制造业生产减少1.1%，时隔一个月由正转负。从各季度来看，第二季度制造业生产较第一季度增长3.4%，自去年第一季度以后时隔五个季度回升。从各行业来看，芯片生产继5月(+2.5%)之后，6月也增长3.6%。6月，芯片出货量增长41.1%，库存也减少12.3%。这是今年3月(-5%)以后，芯片库存时隔三个月减少。电子零部件增长9.7%，汽车和电子零部件分别减少12.9%和9.7%。另外，整体消费增长1%。虽然食品等非耐用品消费减少0.3%；鞋、包等准耐用品消费减少0.1%；但环保车销售良好，乘用车等耐用品的消费增长4.7%。在设备投资方面，随着乘用车等运输装备（+1.6%）的投资增加，环比增长了0.2%。随着土木、建筑的施工业绩减少，建设投资减少了2.5%。