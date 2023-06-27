金正恩与中俄代表团一同出席“战胜节”阅兵式

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韩国国际广播电台报道：据朝中社报道，北韩国务委员长金正恩和中国、俄罗斯代表团一道出席27日晚在平壤金日成广场举行的“战胜节”70周年阅兵式。据报道，金正恩与中国中共中央政治局委员、全国人大常委会副委员长李鸿忠和俄罗斯国防部长谢尔盖·绍伊古等人士在主席台上观看了阅兵式。绍伊古坐在金正恩的左边，李鸿忠坐在金正恩的右边。北韩国防相强纯男在阅兵式上发表了演说。北韩媒体并未报道金正恩演说的内容，金正恩或未在阅兵式上发表演说。上月中旬金正恩也出席了北韩劳动党第八次全体会议，但北韩媒体并未公开其演说内容。“火星-17”型和“火星-18”型洲际弹道导弹（ICBM）亮相本轮阅兵式，无人侦察机和无人攻击机也首次出现在阅兵式上进行示威飞行。北韩媒体在介绍“火星-17”型和“火星-18”型时表示，彻底遏制和压倒性的应对敌对势力的反共和国核战争威胁和挑衅性的侵略行为，这是维护我国安全的共和国战略武装力量的最强大的核心手段。北韩媒体在介绍新型武器时表示，新开发和生产的空军战略无人侦察机和多功能攻击型无人机在阅兵广场上空盘旋并进行了示威飞行。北韩在今年2月北韩军创建75周年阅兵式上首次公开了“火星-18”型洲际弹道导弹，但在本轮阅兵式上除新型无人机之外，并未推出新武器。